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Атака БпЛА на Черкассы 6 мая: есть жертва
За жизнь потерпевшего боролись медики, но спасти его не удалось.
В результате атаки БпЛА на Черкассы 6 мая жертва. В больнице скончался 58-летний мужчина, получивший тяжелые ранения.
Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не смогли", - констатировал он.
Чиновник выразил искренние соболезнования родным.
Напомним, взрывы раздавались в Черкассах и 4 мая.