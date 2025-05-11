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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Атака БпЛА на Черкассы 6 мая: есть жертва

За жизнь потерпевшего боролись медики, но спасти его не удалось.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дроновая атака

Дроновая атака / © ТСН.ua

В результате атаки БпЛА на Черкассы 6 мая жертва. В больнице скончался 58-летний мужчина, получивший тяжелые ранения.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не смогли", - констатировал он.

Чиновник выразил искренние соболезнования родным.

Напомним, взрывы раздавались в Черкассах и 4 мая.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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