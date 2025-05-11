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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Атака БпЛА на Черкаси 6 травня: є жертва

За життя потерпілого боролися медики, та врятувати його не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дронова атака

Дронова атака / © ТСН.ua

Внаслідок атаки БпЛА на Черкаси 6 травня є жертва. У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли”, — констатував він.

Посадовець висловив щирі співчуття рідним.

Нагадаємо, вибухи лунали у Черкасах і 4 травня. Місто атакували ворожі БпЛА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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