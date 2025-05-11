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- Війна
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Атака БпЛА на Черкаси 6 травня: є жертва
За життя потерпілого боролися медики, та врятувати його не вдалося.
Внаслідок атаки БпЛА на Черкаси 6 травня є жертва. У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення.
Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
“Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли”, — констатував він.
Посадовець висловив щирі співчуття рідним.
Нагадаємо, вибухи лунали у Черкасах і 4 травня. Місто атакували ворожі БпЛА.