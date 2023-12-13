Есть ли риски, что Украина может проиграть войну: Данилов дал содержательный ответ

По его словам, на нашей стороне огромное количество стран, которые нам помогают бороться с РФ.

Украина не проигрывает войну, которую развязала РФ, поскольку на ее стороне огромное количество стран-партнеров.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Войну мы точно не проигрываем, потому что на нашей стороне правда, на нашей стороне огромное количество стран, которые совместно с нами помогают нам бороться с этой мерзостью под названием Российская Федерация... Что касается ситуации появления в средствах массовой информации тех или иных рекомендаций "Я хочу обратить внимание, что это не новая история. Но вы не увидите ни одной подписи и ни одного официального представителя, который бы официально начинал об этом говорить", — подчеркнул Алексей Данилов.

Он также риторически спросил, могут ли на фронте быть сложные ситуации? И очевидно, что да.

“Но имейте в виду, после каждой ночи наступает день и день наступает из того, что выходит солнышко. Наше солнышко обязательно получится. Нам не нужно сейчас впадать в пессимизм... Сложные ситуации бывают, главное, чтобы они не были роковыми. Ничего рокового на сегодняшний день нет”, — подчеркнул Данилов.

Напомним, что российские оккупанты активизировали свои наступательные действия. Это связано с зимним периодом.

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