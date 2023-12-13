Чи є ризики, що Україна може програти війну: Данілов дав змістовну відповідь

За його словами, на нашому боці величезна кількість країн, які спільно з нами допомагають боротися з РФ.

Україні не програє війну, яку розв’язала РФ, оскільки не її боці величезна кількість країн-партнерів.

Про це рамках єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Війну ми точно не програємо, тому що на нашому боці правда, на нашому боці величезна кількість країн, які спільно з нами допомагають нам боротися з цією мерзотою під назвою Російська Федерація... Що стосується ситуації появ в засобах масової інформації тих чи інших рекомендацій, я хочу звернути увагу, що це не нова історія. Але ви не побачите жодного підпису і жодного офіційного представника, який би офіційно починав про це говорити”, - наголосив Олексій Данілов.

Він також риторично запитав, чи можуть бути на фронті складні ситуації? І очевидно, що так.

“Але майте на увазі, після кожної ночі наступає день і день наступає з того, що виходить сонечко. Наше сонечко обов’язково вийде. Нам не треба зараз впадати в песимізм... Складні ситуації бувають, головне, щоб вони не були фатальними. Нічого фатального на сьогоднішній день немає”, - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, що російські окупанти активізували свої наступальні дії. Це пов’язано із зимовим періодом.

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