Глава Пушилина стал корректировщиком огня для ВСУ, но его бросили на деньги — СМИ

Вожаки так называемых "республик" на оккупированных украинских территориях утратили веру в Путина и его "русский мир". В частности, Денис Пушилин готов был корректировать огонь для ВСУ, это следует из переписки донецкого террориста.

Предатель Украины Денис Пушилин, которого кремлевские пропагандисты называют главой «Донецкой народной республики», похоже, в обозримом будущем станет предателем и для путинской России, говорится в ТСН.

Главарь «ДНР» стал корректировщиком огня для украинских вооруженных сил. Пушилин готов за деньги сливать позиции российских оккупантов. Журналисты «24 канала» получили в распоряжение переписку между Пушилиным вместе с одним из депутатов его «республики» Владиславом Бердичевским.

Утверждается, что подлинность этого разговора подтвердили источники журналистов в украинских спецслужбах.

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Бердичевский: Тебе инфу из разведки доносили сегодня?

Пушилин: А как ты думаешь? Туево все!

Бердичевский: Уже скажу. Здесь край. Нужно ускорятся

Пушилин: Несколько месяцев продержимся

Бердичевский: Ты с Басуриным переговорил или свод из Москвы по телевизору просмотрел? Скоро нечем будет стрелять…

Басурин – это один из малоизвестных военных преступников, которого пропаганда называет заместителем начальника народной милиции так называемой "ДНР". Он первым публично признал о применении российскими оккупантами мимического оружия против защитников «Азовстали». И вот дальше разговор Пушилина с депутатом переходит к сути: как изменить республике и заработать на войне. Пушилин утверждает, что имеет выход на представителя Украины, готового платить за информацию о складах россиян на оккупированной территории.

Бердичевский: Хочешь республики сдать?

Пушилин: Да при чем здесь? Предлагает по 500 тысяч за координаты складов. Все равно они ведь и так узнают, так чего же хорошую пропадать?

Ключевой посыл, что «а кто на нас подумает», так включили базирующиеся на юге объекты. Главное, чтобы успеть до оплаты, этот вопрос больше всего беспокоит.

Слив или не слив – это еще вопрос. Ведь, данные спутника, куда надежнее слова террориста. А самого террориста, судя по переписке, наконец кинули.

Может ли Пушилин изменить идеям «русского мира» еще и за деньги? Можно судить по тому, что в свое время тот искренне убеждал людей, что МММ – не схема. А за год до первого вторжения России тот пытался стать народным депутатом, разрывая рубашку на груди, обещая решать проблемы украинцев. Депутатом Пушилина никто не избрал и тот первым вынырнул в 2014 году как главарь псевдореспбулики.

Поэтому эта история – как лакмус, данный персонаж, трезво осознал – с «русским миром» в Украине ничего не получится. Пушилин не верит ни в Россию, ни в ее военных начальников.

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