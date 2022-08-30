В Одессе раздались взрывы: что произошло

Жители города в Сети сообщали о нескольких взрывах.

Утром 30 августа в Одессе раздались громкие взрывы. По предварительной информации, Россия ударила по городу ракетами.

Об этом сообщила в эфире ТСН спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что информация о взрывах выясняется. Однако, по всем признакам, оккупаты провели тыловую ракетную атаку.

"Буквально несколько минут назад раздались взрывы в Одессе. Их обстоятельства и происхождение выясняются. Пока что информация абсолютно краткая. Сейчас выясняют оперативные группы, что произошло. По всем показателям была проведена тыловая ракетная атака. Больше информации сможем предоставить позже", – сказала Гуменюк.

Напомним, российская армия держит наготове в Черном море три корабля с 24 крылатыми ракетами типа "Калибр".

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