Россия держит наготове в Черном море 24 крылатых ракеты

Россия может ударить по Украине с моря.

Российская армия держит наготове в Черном море три корабля с 24 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом 30 августа сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что море сейчас штормит, поэтому растет вероятность отрыва российских мин от якоря. Братчук призвал жителей Одесщины воздержаться от купания и не подвергать себя опасности.

Также читайте ВСУ "ослепили" оккупантов на Славянском направлении и затормозили их штурм

"Российские подразделения ИПСО распространяют фейки по порядку вручения повесток и темы мобилизации. Соблюдайте информационную гигиену!" – добавил он.

Напомним, Украина обратилась в Турцию с запросом о судне, которое могло провезти через Босфор российские ракетные системы.

ЗЕЛЕНСКИЙ: Если хотят выжить – российским военным пора бежать!

Читайте также: