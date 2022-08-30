В Одесі пролунали вибухи: що сталося

Мешканці міста в Мережі повідомляли про кілька вибухів.

Зранку 30 серпня в Одесі пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, Росія вдарила по місту ракетами.

Про це повідомила в ефірі ТСН речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що інформація щодо вибухів з'ясовується. Однак, за всіма ознаками, окупанти провели тилову ракетну атаку.

"Буквально кілька хвилин тому пролунали вибухи в Одесі. Їх обставини і походження з'ясовуються. Поки що інформація абсолютно стисла. Зараз з'ясовують оперативні групи, що відбулось. За всіма показниками була проведена тилова ракетна атака. Більше інформації зможемо надати пізніше", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, російська армія тримає напоготові в Чорному морі три кораблі з 24 крилатими ракетами типу "Калібр".

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