Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Литва приобрела для Украины две установки NASAMS

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
126
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Литва приобрела для Украины две установки NASAMS

NASAMS – зенитный ракетный комплекс средней дальности. / Фото: commons.wikimedia.org

Вильнюс подчеркивает необходимость противовоздушной обороны.

Литва приобрела для украинских вооруженных сил две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS.

Об этом сообщил в своем Twitter литовский президент Гитанас Науседа.

"Противовоздушная оборона является ключевой в Украине в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", — написал Науседа.

Напомним, президент Литовской Республики Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
126
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация