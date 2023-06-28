Литва приобрела для Украины две установки NASAMS

Литва приобрела для украинских вооруженных сил две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS.

Об этом сообщил в своем Twitter литовский президент Гитанас Науседа.

"Противовоздушная оборона является ключевой в Украине в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", — написал Науседа.

Напомним, президент Литовской Республики Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

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