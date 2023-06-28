Литва придбала для України дві установки NASAMS

Литва придбала для українських Збройних сил дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS.

Про це повідомив у своєму Twitter литовський президент Гітанас Науседа.

"Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі", - написав Науседа.

Нагадаємо, президент Литовської Республіки Ґітанас Науседа у середу, 28 червня, прибув з неанонсованим візитом до Києва. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та візьме участь у заході, присвяченому 27-й річниці ухвалення Конституції України.

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