Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Литва придбала для України дві установки NASAMS

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
254
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Литва придбала для України дві установки NASAMS

NASAMS - зенітний ракетний комплекс середньої дальності. / Фото: commons.wikimedia.org

Вільнюс наголошує на необхідності протиповітряної оборони.

Литва придбала для українських Збройних сил дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS.

Про це повідомив у своєму Twitter литовський президент Гітанас Науседа.

"Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі", - написав Науседа.

Нагадаємо, президент Литовської Республіки Ґітанас Науседа у середу, 28 червня, прибув з неанонсованим візитом до Києва. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та візьме участь у заході, присвяченому 27-й річниці ухвалення Конституції України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
254
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація