Заявления Лукашенко о том, что "белорусы ни для кого не были источником опасности" – откровенная манипуляция.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко превратил страну в плацдарм для армии Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"По информации Центра национального сопротивления, созданного ССО ВСУ, 20 сентября из РФ в Минск прибыли 130 наемников ППК "Лига" ("Вагнера"), которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе", — говорится в сообщении.

По данным ЦПД, сейчас на территории Беларуси находится около 1 тыс. российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса "Искандер", три дивизиона С-300 и C-400, осуществляющие запуски крылатых ракет по Украине.

По словам белорусского оппозиционера П. Латушко, Лукашенко приступил к модернизации железных дорог, чтобы Беларусь имела возможность в период ноябрь-декабрь разместить до 120 тыс. мобилизованных российских солдат. Эту же информацию подтверждает ГУР МО Украины, сообщая, что Беларусь уже готовится встретить 20 тыс. мобилизованных из РФ.

Лукашенко также заявил, что "белорусы ни для кого не являлись источником опасности". В ЦПД такие заявления считают "откровенной манипуляцией".

Напомним, Арестович прокомментировал угрозу вторжения из Белоруссии.

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