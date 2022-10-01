Лукашенко перетворив Білорусь на плацдарм для російської армії - РНБО

Заяви Лукашенка про те, що "білоруси ні для кого не були джерелом небезпеки" - відверта маніпуляція.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перетворив країну на плацдарм для армії Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"За інформацією Центру національного спротиву, що був створений ССО ЗСУ, 20 вересня з РФ до Мінська прибули 130 найманців ПВК "Ліга" ("Вагнера"), які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦПД, зараз на території Білорусі перебуває близько 1 тис. російських військових, розміщено один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", три дивізіони С-300 та C-400, що здійснюють запуски крилатих ракет по Україні.

За словами білоруського опозиціонера П. Латушка, Лукашенко розпочав модернізацію залізниць, щоб Білорусь мала можливість у період листопад-грудень розмістити до 120 тис. мобілізованих російських солдат. Цю ж інформацію підтверджує ГУР МО України, повідомляючи, що Білорусь вже готується зустріти 20 тис. мобілізованих з РФ.

Лукашенко також заявив, що "білоруси ні для кого не були джерелом небезпеки". У ЦПД такі заяви вважають "відвертою маніпуляцією".

Нагадаємо, Арестович прокоментував загрозу вторгнення з Білорусі.

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