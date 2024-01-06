Нардеп озвучил дефицит бюджета Минобороны – не хватает миллиардов

По словам нардепа, на денежное довольствие не хватает более трети от необходимой суммы.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о дефиците бюджета Министерства обороны на 2024 год. По его словам, только на денежное довольствие не хватает 36% от необходимой суммы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"На заседании комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024 год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение", — написал народный депутат.

Напомним, Шмыгаль объяснил, как будут выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году.

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