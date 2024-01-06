Нардеп озвучив дефіцит бюджету Міноборони – не вистачає мільярдів

За словами нардепа, на грошове забезпечення на вистачає більш ніж третини від необхідної суми.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про дефіциту бюджету Міністерства оборони на 2024 рік. За його словами, лише на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На засіданні комітету з нацбезпеки озвучили інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони на 2024-й рік. Він складає 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення", – написав народний депутат.

Нагадаємо, Шмигаль пояснив, як виплачуватимуть пенсії та зарплати бюджетникам 2024 року.

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