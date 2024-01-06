Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нардеп озвучив дефіцит бюджету Міноборони – не вистачає мільярдів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
770
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нардеп озвучив дефіцит бюджету Міноборони – не вистачає мільярдів

Міноборони України / Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

За словами нардепа, на грошове забезпечення на вистачає більш ніж третини від необхідної суми.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про дефіциту бюджету Міністерства оборони на 2024 рік. За його словами, лише на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми.  

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.  

"На засіданні комітету з нацбезпеки озвучили інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони на 2024-й рік. Він складає 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення", – написав народний депутат.

Нагадаємо, Шмигаль пояснив, як виплачуватимуть пенсії та зарплати бюджетникам 2024 року.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
770
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація