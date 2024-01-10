Под Авдеевкой оккупант проиграл битву против дрона ВСУ – видео

Под Авдеевкой солдат оккупационной армии России пытался выиграть сражение против беспилотника ВСУ. Оккупант очень старался сбить дрон с автомата – однако бой закончился для него смертью.

Видео показала аэроразведка 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как видно на кадрах, сидящий в окопе россиянин, всеми силами пытается попасть в дрон. После нескольких неуспешных попыток по нему прилетает взрывчатка из беспилотника – бой окончен.

Напомним, за минувшие сутки армия РФ сократилась на еще 800 оккупантов – до около 366 790 человек.

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