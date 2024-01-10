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Під Авдіївкою окупант програв битву проти дрона ЗСУ – відео

Під Авдіївкою окупант програв битву проти дрона ЗСУ – відео

Солдат окупаційної армії РФ під Авдіївкою/ Фото: скриншот

Українські військові показали відео з Авдіївського напрямку.

Під Авдіївкою солдат окупаційної армії Росії намагався виграти битву проти безпілотника ЗСУ. Окупант дуже старався збити дрон з автомата – проте бій закінчився для нього смертю. 

Відео показала аеророзвідка 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як видно на кадрах, росіянин, що сидить в окопі, усіма силами намагається поцілити в дрон. Після декількох неуспішних спроб по ньому прилітає вибухівка з безпілотника – бій закінчено.

Нагадаємо, за минулу добу армія РФ скоротилася на ще 800 окупантів – до близько 366 790 осіб.

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