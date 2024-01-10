Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошено І рівень небезпечності: що відомо

В Україні оголошено І рівень небезпечності: що відомо

Ожеледиця. / Фото: УНІАН

На дорогах буде слизько.

У середу, 10 січня, в Україні оголошено підвищений рівень небезпечності через сильну ожеледицю. 

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, небезпечне метеорологічне явище очікується по всій країні. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"10 січня на дорогах України ожеледиця", - йдеться у попередженні. 

10 січня на дорогах України ожеледиця / © Укргідрометцентр
10 січня на дорогах України ожеледиця / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики у прогнозі погоди в Україні на 10 січня повідомляли, що вдень в північних та східних областях місцями буде невеликий сніг. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° морозу. На Закарпатті - 0-2° тепла.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація