В Україні оголошено І рівень небезпечності: що відомо

На дорогах буде слизько.

У середу, 10 січня, в Україні оголошено підвищений рівень небезпечності через сильну ожеледицю.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, небезпечне метеорологічне явище очікується по всій країні. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"10 січня на дорогах України ожеледиця", - йдеться у попередженні.

10 січня на дорогах України ожеледиця / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики у прогнозі погоди в Україні на 10 січня повідомляли, що вдень в північних та східних областях місцями буде невеликий сніг. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° морозу. На Закарпатті - 0-2° тепла.

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