В Украине объявлен І уровень опасности: что известно

На дорогах будет скользко.
В среду, 10 января, в Украине объявлен повышенный уровень опасности из-за сильной гололедицы.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, опасное метеорологическое явление ожидается по всей стране. Объявлен I уровень опасности, желтый.
"10 января на дорогах Украины гололедица", — говорится в предупреждении.
Напомним, синоптики в прогнозе погоды на 10 января сообщали, что днем в северных и восточных областях местами будет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут 1-6° мороза. В Закарпатье — 0-2° тепла.