В Украине объявлен І уровень опасности: что известно

На дорогах будет скользко.

В среду, 10 января, в Украине объявлен повышенный уровень опасности из-за сильной гололедицы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, опасное метеорологическое явление ожидается по всей стране. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"10 января на дорогах Украины гололедица", — говорится в предупреждении.

10 января на дорогах Украины гололедица / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики в прогнозе погоды на 10 января сообщали, что днем в северных и восточных областях местами будет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут 1-6° мороза. В Закарпатье — 0-2° тепла.

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