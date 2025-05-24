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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 24 мая: Генштаб обновил данные

Украинские военные уничтожают и русскую технику. За прошедшие сутки захватчики потеряли 36 артсистемы и 11 танков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ составили более 968 тыс. человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 24 мая ВСУ уничтожили 968 130 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 979 830 (+1130) человек,

  • танков ‒ 10852 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47) ед,

  • артиллерийских систем – 28201 (+36) ед,

  • РСЗО – 1395 (+5) ед,

  • средства ПВО ‒ 1169 (+2) ед,

  • самолетов – 372 (+0) ед,

  • вертолетов – 336 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 37177 (+232),

  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 49639 (+232) ед,

  • специальная техника ‒ 3895 (+0)

Как сообщалось, войска РФ расстреляли двух пленных украинских военных в Донецкой области. Известно, что утром 22 мая российские войска совершили штурм позиций ВСУ неподалеку от поселка Удачное Покровского района. Там же выполняли боевые задания четверо украинских военных.

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