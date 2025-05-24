- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 24 мая: Генштаб обновил данные
Украинские военные уничтожают и русскую технику. За прошедшие сутки захватчики потеряли 36 артсистемы и 11 танков.
По состоянию на утро 24 мая ВСУ уничтожили 968 130 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 979 830 (+1130) человек,
танков ‒ 10852 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22622 (+47) ед,
артиллерийских систем – 28201 (+36) ед,
РСЗО – 1395 (+5) ед,
средства ПВО ‒ 1169 (+2) ед,
самолетов – 372 (+0) ед,
вертолетов – 336 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 37177 (+232),
крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 49639 (+232) ед,
специальная техника ‒ 3895 (+0)
Как сообщалось, войска РФ расстреляли двух пленных украинских военных в Донецкой области. Известно, что утром 22 мая российские войска совершили штурм позиций ВСУ неподалеку от поселка Удачное Покровского района. Там же выполняли боевые задания четверо украинских военных.