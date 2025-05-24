Следует Путину: что придумал Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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В Вашингтоне 14 июня состоится масштабный военный парад по случаю 250-летия армии США. 6,7 тысячи солдат, десятки танков, боевых машин и самолетов пройдут и пролетят по центральной части столицы.

Действо завершится вручением флага президенту Дональду Трампу на его 79-й день рождения, пишет Axios.

«С гордостью объявляю, что мы проведем грандиозный парад в честь 250-летия армии Соединенных Штатов. Он состоится в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия. В течение двух с половиной веков наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и отдавали жизнь за нашу свободу. Теперь мы чествуем их замечательным парадом — достойным их службы и жертвы», — написал в Truth Social Дональд Трамп.

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Также известно, что запланировано авиашоу — над столицей пролетят более 50 военных вертолетов, а также исторические самолеты, среди которых бомбардировщик B-25 и истребитель P-51 Mustang.

После вручения флага Трамп приведет к присяге 250 новобранцев армии США.

Отдельно для Трампа строится трибуна на Эллипсе, откуда он будет наблюдать за парадом. За ее возведение отвечает Белый дом. Парад классифицирован как событие национальной специальной безопасности, поэтому уровень охраны будет приближен к инаугурационному. Расходы на охрану пока не раскрываются.

Напомним, что президент Путин ежегодно организовывают парад в Москве на 9 мая. В этом году в параде приняли участие военные из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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