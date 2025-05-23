Погода на субботу, 24 мая: синоптик сказала, где ударит жара

В Украину вернулось тепло / © unsplash.com

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В Украине 24 мая ожидается значительный температурный контраст: от +9°С на западе до +29°С на востоке и юге.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу жарко будет в восточных областях, в южной части, а также в Днепре с районами +24…29°С.

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«24 и 25 мая в Киеве ожидаются дожди с грозами. Дожди будут уже летнего характера. Температура воздуха в субботу около +20 градусов, в воскресенье около +18 градусов», — написала она.

Самой холодной ожидается завтра погода на западе Украины, прогнозируют +9…14°С. На остальной территории Украины будет +20…25°С.

Дожди с грозами пройдут в большинстве областей, кроме юга и юго-востока Украины.

«Неустойчивая погода с температурными контрастами, жарой на востоке и холодом на западе, со скачками атмосферного давления может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами», — предупредила синоптик.

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Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели. Подробнее читайте в нашей новости.