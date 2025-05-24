Наслідує Путіна: що вигадав Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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У Вашингтоні 14 червня відбудеться масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя армії США. 6,7 тисяч солдатів, десятки танків, бойових машин і літаків пройдуть та пролетять центральною частиною столиці.

Дійство завершиться врученням прапора президенту Дональду Трампу на його 79-й день народження, пише Axios.

«З гордістю оголошую, що ми проведемо грандіозний парад на честь 250-річчя армії Сполучених Штатів. Він відбудеться в суботу, 14 червня, у Вашингтоні, округ Колумбія. Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом — гідним їхньої служби та жертви», — написав у Truth Social Дональд Трамп.

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Також відомо, що заплановано авіашоу — над столицею пролетять понад 50 військових гвинтокрилів, а також історичні літаки, серед яких бомбардувальник B-25 і винищувач P-51 Mustang.

Після вручення прапора Трамп приведе до присяги 250 новобранців армії США.

Окремо для Трампа будується трибуна на Еліпсі, звідки він спостерігатиме за парадом. За її зведення відповідає Білий дім. Парад класифіковано як подію національної спеціальної безпеки, тому рівень охорони буде наближеним до інавгураційного. Витрати на охорону наразі не розкриваються.

Зазначимо, що президент Путін щороку організовує парад у Москві на 9 травня. Цього року у параді на взяли участь військові з 13 країн — Азербайджану, В’єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаоса, Монголії, М’янми, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану.

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