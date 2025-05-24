- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 333
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 24 травня: Генштаб оновив дані
Українські військові знищують і російську техніку. Минулої доби загарбники втратили 36 артсистеми і 11 танків.
Станом на ранок 24 травня ЗСУ знищили 968 130 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 979 830 (+1130) осіб,
танків ‒ 10852 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од,
артилерійських систем – 28201 (+36) од,
РСЗВ – 1395 (+5) од,
засоби ППО ‒ 1169 (+2) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од,
спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)
Як повідомлялося, війська РФ розстріляли двох полонених українських військових на Донеччині. Відомо, що вранці 22 травня російські війська здійснили штурм позицій ЗСУ неподалік від селища Удачне Покровського району. Там саме виконували бойові завдання четверо українських військових.