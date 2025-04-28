Три ранкові звички, що допоможуть зменшити рівень стресу протягом дня: поради експерта

Як уникнути стресу

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У вирі тривожних подій, коли кожен день може приносити нові виклики та невизначеність, відчуття постійного стресу стало, на жаль, знайомим багатьом українцям. Війна впливає на всі аспекти нашого життя, викликаючи емоційну напругу, страх і тривогу за майбутнє. У такі моменти особливо важливо знаходити опору та способи піклуватися про своє ментальне та емоційне здоров’я.

Експерт з довголіття доктор Девіда Лю пропонує практичні інструменти для відновлення внутрішньої рівноваги та зменшення впливу стресу на наше повсякденне життя. Він наголошує, що навіть невеликі, але свідомі зміни у наших щоденних звичках можуть мати значний позитивний ефект і пропонує набути три звички, які допоможуть зменшити рівень стресу протягом дня.

Розпочинайте свій ранок спокійно та усвідомлено

Девід Лю, експерт у питаннях довголіття, активно підтримує ідею «повільного ранку», суть якої полягає в тому, щоб дати собі час прокинутися без поспіху. І це не просто його особиста думка — дослідження показують, що люди, які починають свій день у метушні, частіше відчувають тривогу. Натомість, ті, хто має свої ранкові ритуали, зазвичай почуваються щасливішими та більш позитивно налаштованими протягом дня.

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Доктор Лю пояснює, що різкий старт дня мозок сприймає як стресову ситуацію, що призводить до підвищення рівня гормону стресу — кортизолу — і відчуття постійної нестачі часу. Спокійний, усвідомлений ранок, навпаки, допомагає знизити рівень цих гормонів і дає відчуття контролю над своїм життям. Навіть якщо вам здається, що часу обмаль, Лю переконаний, що його можна знайти, зробивши невеликі зміни у своєму розпорядку: лягати спати трохи раніше, менше часу проводити перед екранами ввечері або прокидатися на півгодини раніше, щоб присвятити цей час собі.

Сам доктор починає свій день з ритуалу приготування кави та перебування на ранковому світлі, що допомагає налаштувати його біологічний годинник. Після цього він приступає до планування свого дня.

Отже, замість того, щоб одразу хапатися за телефон і поринати у вир новин та соціальних мереж, подаруйте собі кілька хвилин тиші та спокою.

Прокидайтеся на 15-30 хвилин раніше, щоб мати додатковий час для себе.

Уникайте екранів принаймні перші 30 хвилин після пробудження.

Займіться чимось приємним і розслабляючим, випийте чашку чаю чи кави в тиші, помедитуйте, зробіть кілька глибоких вдихів, почитайте книгу або попишіть у щоденнику.

Після того, як ви налаштувалися на спокійний лад, присвятіть кілька хвилин складанню списку справ на день. Це допоможе вам відчути більшу організованість та зменшить відчуття хаосу.

Активуйте своє тіло зранку

Доктор Лю щодня починає свій ранок о пів на сьому з гарячої йоги. Однак, він зазначає, що зовсім не обов’язково одразу вдаватися до інтенсивних тренувань. Навіть якщо у вас обмаль часу на повноцінний спорт, важливо хоча б якось «розбудити» своє тіло. Це може бути проста зарядка, невелика прогулянка на свіжому повітрі або кілька хвилин, присвячених дихальним вправам. Такі прості дії допомагають активізувати наш мозок, м’язи та обмін речовин, а також заспокоїти нервову систему.

Важливо просто «розбудити» своє тіло.

Кілька розтяжок, присідань або обертань суглобів допоможуть розбудити м’язи та покращити кровообіг.

Свіже повітря та рух чудово знімають напругу та покращують настрій.

Глибоке діафрагмальне дихання допомагає заспокоїти нервову систему та знизити рівень стресу.

Фізична активність зранку не лише активізує мозок, м’язи та метаболізм, але й сприяє виробленню ендорфінів, які мають природний антистресовий ефект.

Підтримуйте соціальні зв’язки

Можливо, ця порада здасться не найочевиднішою, але вона сповнена тепла. Навіть кілька хвилин спілкування з кимось близьким вранці може значно покращити ваш настрій на весь день. Це може бути обійми з рідними, невеличка розмова за ранковою кавою або навіть коротке повідомлення в телефоні. Сам доктор Лю щодня разом з дружиною відвозить сина до школи, і цей простий момент стає для нього найціннішим у дні.

Як це впровадити:

Поспілкуйтеся з партнером, членом сім’ї або другом, це може бути обійми, розмова за сніданком або просто кілька теплих слів.

Надішліть повідомлення близькій людині, висловіть свою підтримку або просто побажайте гарного дня.

Якщо ви живете самі, зателефонуйте комусь із близьких під час ранкової кави.

Навіть невеликий позитивний контакт зранку може створити відчуття зв’язку та підтримки на цілий день.

Впровадження цих трьох простих звичок у ваше щоденне життя може стати потужною інвестицією у ваше емоційне та фізичне здоров’я, допомагаючи вам зменшити рівень стресу та насолоджуватися більш гармонійним життям.