Виберіть годинник: ми розкажемо, чи справляєтеся ви зі стресом

Стрес знижує працездатність, погіршує настрій, сон і загальне самопочуття, а також може призводити до хронічних захворювань, одним словом, заважає жити. Важливо навчитися розпізнавати ознаки стресу та вчасно застосовувати методи релаксації, щоб зберегти баланс та якість життя.

Якщо ви не розумієте, наскільки сильно напружені в цей момент, наскільки сильно стресуєте, просто пройдіть цей тест. Потрібно уважно розглянути картинку і вибрати один годинник з шести, той, який вам подобаються найбільше.

Тест: виберіть годинник

Прислухайтеся до свого серця, не намагайтеся зробити логічні висновки, виберіть, що вам подобається.

Годинник №1

Якщо ви зупинилися на першому годиннику, значить, ви людина надзвичайно організована і уважна. Стрес це не те, що може вас вибити з правильного шляху - ви можете тримати все під контролем. А от коли щось йде не за планом - це вас починає турбувати, але не довго, оскільки ви завжди вмієте знайти вихід із ситуації і зробити так, як вам потрібно.

Годинник №2

Який ще стрес? Не знаєте ви жодного стресу. Ви схильні плисти за течією та жити у стані постійного спокою. Дедлайни? Нічого, зараз все швидко доробимо. Потрапили в пробку та спізнюєтеся на зустріч? Ну що ж вдієш, на ситуацію ніяк не вплинути, потрібно просто чекати. І так у всьому.

Годинник №3

У вас збалансовані стосунки зі стресом. Ви знаєте, коли потрібно розслабитися, і ставитеся до проблем із відтінком іронії. Деякі завдання справді можуть викликати у вас занепокоєння, але ви можете швидко заспокоїтися, відволікаючись на хобі або інші приємніші справи.

Годинник №4

Ви неймовірно сильна особистість, яка завжди знає, чого хоче домогтися і дивиться на світ через призму оптимізму.

Годинник № 5

Ви живете з деяким рівнем постійної тривоги. Кожна подія, навіть приємна, наприклад, день народження друга, викликає у вас занепокоєння та негативні думки. Ви переживаєте, що зробите щось не так, підведете людей або осоромитися перед близькими. Загалом ви дуже багато думаєте! Відганяйте погані думки зі своєї голови, все погане геть і просто насолоджуйтесь життям.

Годинник №6

Ви намагаєтеся уникати ситуацій, які можуть викликати у вас стрес чи занепокоєння, вмієте відмежовувати особисте та роботу свої проблеми та чужі, таким чином намагаєтесь не перейматися.