Яке вершкове масло краще купувати: 72% чи 82% — в чому різниця

Багато хто з українців переконаний, що вершкове масло, жирність якого 72%, є неякісним продуктом, а тому побоюється його брати в магазинах.

Фахівці стверджують, що побоювання українців зовсім не є безпідставними. Але все ж таки потрібно розібратися у різниці між цими продуктами.

Вершкове масло виробники розділяють за жирністю на три види:

традиційне — 82%;

селянське — 72%;

бутербродне — 60-65%.

Відповідно, що менший відсоток жирності у продукті, то більше в ньому міститься сироватки.

Найкращим і найбільш якісним вважається традиційне вершкове масло, жирність якого становить 82%. В ньому міститься лише 16% сироватки.

Звісно, селянське масло з жирністю 72% не є шкідливим для нашого організму, проте саме його найчастіше підробляють, а тому слід бути дуже уважними. Якщо ви не зовсім впевнені у виробнику, тоді краще брати все ж таки вершкове масло з 82% жирності.

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