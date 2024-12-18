Выберите часы: мы расскажем, справляетесь ли вы со стрессом

Стресс снижает работоспособность, ухудшает настроение, сон и общее самочувствие, а также может приводить к хроническим заболеваниям, одним словом , мешает жить.

Если вы не понимаете, насколько сильно напряжены в этот момент, насколько сильно стресуете, просто пройдите этот тест.

Тест: выберите часы

Прислушайтесь к своему сердцу, не пытайтесь сделать логические выводы, выберите что вам нравится.

Часы №1

Если вы остановились на первых часах, значит, вы человек чрезвычайно организованный и внимательный. Стресс это не то, что может вас выбить с правильного пути – вы можете держать все под контролем. Вот к огда что-то идет не по плану - это вас начинает беспокоить, но не долго, вы всегда умеете находить выход из ситуации и можете сделать так, как вам нужно.

Часы №2

Какой еще стресс?. Вы не знаете ли вы ни одного стресса. Вы склонны плыть по течению и жить в состоянии постоянного покоя. Дедлайны? Ничего, сейчас все быстро доделаем. Попали в пробку и опаздываете на встречу? Ну что ж поделаешь, ситуацию никак не повлиять, нужно просто ждать. И так во всем.

Часы №3

У вас сбалансированные отношения со стрессом. Вы знаете, когда нужно расслабиться, и относитесь к проблемам с оттенком иронии.

Часы №4

Вы невероятно сильная личность, которая всегда знает, чего хочет добиться и смотрит на мир через призму оптимизма.

Часы №5

Вы живете с некоторым уровнем постоянной тревоги. Каждое событие, даже приятное, например, день рождения друга, вызывает у вас беспокойство и отрицательные мысли. Отгоняйте плохие мысли со своей головы, все плохое прочь и просто наслаждайтесь жизнью.

Часы №6

Вы пытаетесь избегать ситуаций, которые могут вызвать у вас стресс или беспокойство, умеете отграничивать личное и работу свои проблемы и чужие, таким образом пытаетесь не беспокоиться.