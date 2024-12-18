Выберите часы: мы расскажем, справляетесь ли вы со стрессом

Интересный психологический стресс: справляетесь ли вы со стрессом
Стресс снижает работоспособность, ухудшает настроение, сон и общее самочувствие, а также может приводить к хроническим заболеваниям, одним словом, мешает жить.
Если вы не понимаете, насколько сильно напряжены в этот момент, насколько сильно стресуете, просто пройдите этот тест.
Прислушайтесь к своему сердцу, не пытайтесь сделать логические выводы, выберите что вам нравится.
Часы №1
Если вы остановились на первых часах, значит, вы человек чрезвычайно организованный и внимательный. Стресс это не то, что может вас выбить с правильного пути – вы можете держать все под контролем. Вот когда что-то идет не по плану - это вас начинает беспокоить, но не долго, вы всегда умеете находить выход из ситуации и можете сделать так, как вам нужно.
Часы №2
Какой еще стресс?. Вы не знаете ли вы ни одного стресса. Вы склонны плыть по течению и жить в состоянии постоянного покоя. Дедлайны? Ничего, сейчас все быстро доделаем. Попали в пробку и опаздываете на встречу? Ну что ж поделаешь, ситуацию никак не повлиять, нужно просто ждать. И так во всем.
Часы №3
У вас сбалансированные отношения со стрессом. Вы знаете, когда нужно расслабиться, и относитесь к проблемам с оттенком иронии.
Часы №4
Вы невероятно сильная личность, которая всегда знает, чего хочет добиться и смотрит на мир через призму оптимизма.
Часы №5
Вы живете с некоторым уровнем постоянной тревоги. Каждое событие, даже приятное, например, день рождения друга, вызывает у вас беспокойство и отрицательные мысли. Отгоняйте плохие мысли со своей головы, все плохое прочь и просто наслаждайтесь жизнью.
Часы №6
Вы пытаетесь избегать ситуаций, которые могут вызвать у вас стресс или беспокойство, умеете отграничивать личное и работу свои проблемы и чужие, таким образом пытаетесь не беспокоиться.
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