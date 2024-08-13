Как вы держите чашку: что о вас расскажет этот психологический тест

Психологические тесты не только отвлекают и развлекают, они помогают разгадать особенности характера человека. Особенно тесты, основанные на языке тела. Ведь язык тела есть не что иное, как невербальная коммуникация человека, с помощью которого подсознательное предоставляет информацию.

Предлагаем один из таких тестов, а именно тест на то, как вы держите чашку. А делаете вы это подсознательно, не задумываясь, обычно одним и тем же способом.

Как вы держите чашку

1. Держите чашку за ручку, оттопыривая мизинец

Вы уверенный в себе человек, в своих силах и всегда точно знаете, чего хотите от жизни, а хотите вы только лучшего. Вы отличный руководитель — умеете принимать решения в экстренных ситуациях и эффективно управлять людьми. При этом у вас доброе сердце,и вы легко находите общий язык практически с любым человеком, а коллеги и многочисленные друзья всегда стремятся к общению с вами. Ваш самый главный недостаток – некоторая самовлюбленность и подчас чрезмерная самоуверенность, которые могут стать причиной неприятностей.

2. Обхватываете чашку обеими ладонями

У вас развита эмпатия, вы умеете слушать, искренне сопереживать и быть душой компании. Благодаря своей гибкости и открытости, вы легко находите общий язык с коллегами и способны настроиться на волну коллектива. Ваша целеустремленность и упорство значительно стимулируют вашу производительность. Вы гибкие, без труда приспосабливаетесь к различным изменениям и условиям, благодаря развитому чувству юмора является душой любой компании.

3. Держите чашку за ручку, сжимая руку в кулак

Вы настоящее воплощение покоя и благоразумия, вас сложно вывести из себя благодаря холодному разуму. Эта же холодность и рождает вашу отрешенность. Глядя на ваше бесстрастное лицо, люди боятся лишний раз побеспокоить вас, даже если им хочется поддержать вас и подбодрить. Будьте более открыты и не бойтесь проявлять эмоции хотя бы в кругу семьи и друзей, чтобы показать им, что вы любите их и всегда рады пообщаться.

Вы не терпите несправедливости, всегда готовы встать на защиту более слабого и незаслуженно обиженного человека.

4. Держите чашку близко к основанию или за нее

Вы очень осторожный и вдумчивый человек, тщательно обдумываете как свои слова, так и поступки, чтобы не поплатиться за них позже. В сложных ситуациях вы всегда руководствуетесь логикой, в личных делах также прислушиваетесь прежде всего к разуму.

Но иногда разумная осторожность перерастает в нездоровый ужас, что мешает вам мыслить объективно и лишает вас многих перспективных возможностей.

5. Держитесь за ручку, поддерживая ее другой рукой

Вы – самая уязвимость, тонко чувствуете других и не терпите поверхностного отношения к себе. Вы очень нуждаетесь в нежности и заботе и не очень любите брать на себя ответственность за других людей и принимать сложные решения. Рядом вам крайне необходимо иметь любящего человека, способного оградить вас от жизненных проблем. Вашими друзьями становятся только те, кто принимает вас со всеми странностями и особенностями, те, кто вам предан и благосклонен.

Минус в том, что такая чувствительность подчас делает вас слишком инфантильным, вы рискуете стать невыносимо капризным и при этом зависимым человеком, терпеть которого многим будет не по силам.

6. Держите пальцами за верхний край

Вы поклонник максимального комфорта. Вы не привыкли переживать зря, никогда не обращаете внимание на мелкие невзгоды. При этом вы легки на подъем и никогда не откажетесь принять участие в веселом приключении, поэтому многие люди, не знакомые с вами слишком близко, могут считать вас авантюристом. Вы всегда энергичны и не страдаете хронической усталостью и бессилием, а также являетесь примером по-настоящему независимого человека.

А еще вы ничего не обдумываете заранее. Но в сложных и запутанных жизненных ситуациях лучше все же пытаться продумывать ходы.

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