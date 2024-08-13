Як ви тримаєте чашку: що про вас розповість цей психологічний тест

Психологічні тести не лише відвертають та розважають, вони ще й допомагають розгадати особливості характеру людини. Особливо тести, які ґрунтуються на мові тіла. Бо ж мова тіла є не що іншим, як невербальною комунікацією людини, з допомогою якої підсвідоме надає інформацію.

Пропонуємо один з таких тестів, а саме тест на те, як ви тримаєте чашку. А робите ви це підсвідомо, не задумуючись, зазвичай в один і той самий спосіб.

Як ви тримаєте чашку

1. Тримаєте горнятко за ручку, відстовбурчуючи мізинець

Ви впевнена в собі людина, у своїх силах і завжди точно знаєте, чого хочете від життя, а хочете ви тільки кращого. Ви чудовий керівник — вмієте приймати рішення в екстрених ситуаціях і ефективно управляти людьми. При цьому у вас добре серце і ви легко знаходите спільну мову практично з будь-якою людиною, а колеги та численні друзі, завжди прагнуть до спілкування з вами. Ваш найголовніший недолік – деяка самозакоханість і часом надмірна самовпевненість, які можуть стати причиною неприємностей.

2. Обхоплюєте чашку обома долонями

У вас розвинена емпатія, ви вмієте слухати, щиро співпереживати та бути душею компанії. Завдяки своїй гнучкості та відкритості ви легко знаходите спільну мову з колегами та здатні налаштуватися на хвилю колективу. Ваша цілеспрямованість і наполегливість значно стимулюють вашу продуктивність. Ви гнучкі, без зусиль пристосовуєтеся до різних змін і умов, завдяки розвиненому почуттю гумору є душею будь-якої компанії.

3. Тримаєте чашку за ручку, стискаючи руку в кулак

Ви справжнє втілення спокою та розсудливості, вас складно дратувати завдяки холодному розуму. Ця ж холодність і породжує вашу відчуженість. Дивлячись на ваше безпристрасне обличчя, люди бояться зайвий раз потурбувати вас, навіть якщо їм хочеться вас підтримати та підбадьорити. Будьте більш відкриті й не бійтеся проявляти емоції хоча б у колі сім’ї та друзів, щоб показати їм, що ви їх любите і завжди раді поспілкуватися.

Ви не терпите несправедливість, завжди готові встати на захист слабшої та незаслужено ображеної людини.

4. Тримаєте чашку близько до основи або за неї

Ви вкрай обережна і вдумлива людина, ретельно обмірковуєте як свої слова, так і вчинки, щоб не поплатитися за них пізніше. У складних ситуаціях ви завжди керуєтеся логікою, в особистих справах також прислухаєтесь насамперед до розуму.

Але часом розумна обережність переростає в нездоровий страх, що заважає вам мислити об’єктивно і позбавляє вас багатьох перспективних можливостей.

5. Тримаєтесь за ручку, підтримуючи її іншою рукою

Ви – сама вразливість, тонко відчуваєте інших і не терпите поверхового ставлення до себе. Ви дуже потребуєте ніжності й турботи та не дуже любите брати на себе відповідальність за інших людей і приймати складні рішення. Поруч вам вкрай необхідно мати люблячу людину, здатну захистити вас від життєвих негараздів. Вашими друзями стають лише ті, хто приймає вас з усіма дивацтвами та особливостями, ті, хто вам відданий та прихильний.

Мінус у тому, що така чутливість часом робить вас занадто інфантильним, ви ризикуєте стати нестерпно примхливою і при цьому залежною людиною, терпіти яку багатьом буде не під силу.

6. Тримаєте пальцями за верхній край

Ви прихильник/ця максимального комфорту. Ви не звикли переживати даремно, ніколи не звертаєте увагу на дрібні негаразди. При цьому ви легкі на підйом і ніколи не відмовитеся взяти участь у веселій пригоді, тому багато людей, які не знайомі з вами занадто близько, можуть вважати вас авантюристом. Ви завжди енергійні та не страждаєте хронічною втомою і безсиллям, а також є прикладом по-справжньому незалежної людини.

А ще ви нічого не обмірковувати наперед Але в складних і заплутаних життєвих ситуаціях краще все ж намагатися продумувати ходи.

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