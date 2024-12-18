Зеленський прибув до Брюсселя: які зустрічі заплановані

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де у нього заплановані важливі перемовини з європейськими партнерами.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі українського лідера.

“Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн”, - йдеться у повідомленні.

Також читайте Зеленського запрошено на саміт ЄС у Брюсселі: що обговорюватимуть

За словами Зеленського, під час цього візиту до Брюсселя у нього заплановані зустрічі з лідерами та очільниками урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, а також генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради та президенткою Єврокомісії.

Також під час у Брюсселі будуть представники Британії та інших країн.

Український президент повідомив, що братиме участь у засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, раніше французьке видання Le Monde з посиланням на пресреліз Єлисейського палацу повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Брюсселі на полях саміту Західні Балкани-ЄС.

Читайте також: