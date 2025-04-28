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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Три утренних привычки, которые помогут уменьшить уровень стресса в течение дня: советы эксперта

Полезные привычки, которые помогут снизить стресс

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как избежать стресса

Как избежать стресса

В водовороте тревожных событий, когда каждый день может приносить новые вызовы и неопределенность, ощущение постоянного стресса стало, к сожалению, знакомым многим украинцам. Война оказывает влияние на все аспекты нашей жизни, вызывая эмоциональное напряжение, страх и тревогу за будущее. В такие моменты особенно важно находить опору и способы заботиться о своем ментальном и эмоциональном здоровье.

Эксперт по долголетию доктор Дэвида Лю предлагает практические инструменты для восстановления внутреннего равновесия и уменьшения влияния стресса на нашу повседневную жизнь. Он отмечает, что даже небольшие, но сознательные изменения в наших ежедневных привычках могут иметь значительный положительный эффект и предлагает приобрести три привычки. которые помогут снизить уровень стресса в течение дня.

Начните свое утро спокойно и осознанно

Дэвид Лю, эксперт по вопросам долголетия, активно поддерживает идею «медленного утра», суть которой состоит в том, чтобы дать себе время проснуться без спешки. И это не просто его личное мнение — исследования показывают, что люди, начинающие свой день в суматохе, чаще испытывают тревогу. Тем не менее те, кто имеет свои утренние ритуалы, обычно чувствуют себя более счастливыми и более позитивно настроенными в течение дня.

Доктор Лю объясняет, что резкий старт дня мозг воспринимает как стрессовую ситуацию, что приводит к повышению уровня гормона стресса — кортизола — и ощущению постоянной нехватки времени. Спокойное, осознанное утро, напротив, помогает снизить уровень этих гормонов и дает ощущение контроля за своей жизнью. Даже если вам кажется, что времени мало, Лю убежден, что его можно найти, сделав небольшие изменения в своем распорядке: ложиться спать чуть раньше, меньше времени проводить перед экранами вечером или просыпаться на полчаса раньше, чтобы посвятить это время себе.

Сам доктор начинает свой день с ритуала приготовления кофе и пребывания на утреннем свете, что помогает настроить его биологические часы. После этого он приступает к планированию своего дня.

Итак, вместо того, чтобы сразу хвататься за телефон и погружаться в водоворот новостей и социальных сетей, подарите себе несколько минут тишины и покоя.

  • Просыпайтесь на 15-30 минут раньше, чтобы иметь дополнительное время для себя.

  • Избегайте экранов по крайней мере первые 30 минут после пробуждения.

  • Займитесь чем-нибудь приятным и расслабляющим, выпейте чашку чая или кофе в тишине, помедитируйте, сделайте несколько глубоких вдохов, почитайте книгу или попишите в дневнике.

После того, как вы настроились на спокойный лад, посвятите несколько минут составлению списка дел в день. Это поможет вам почувствовать большую организованность и уменьшит чувство хаоса.

Активируйте свое тело с утра

Доктор Лю каждый день начинает свое утро в полседьмого с горячей йоги. Однако он отмечает, что совсем не обязательно сразу прибегать к интенсивным тренировкам. Даже если у вас мало времени на полноценный спорт, важно хотя бы как-то разбудить свое тело. Это может быть простая зарядка, небольшая прогулка на свежем воздухе или несколько минут, посвященных дыхательным упражнениям. Такие простые действия помогают активизировать наш мозг, мышцы и обмен веществ, а также успокоить нервную систему.

Важно просто разбудить свое тело.

  • Несколько растяжек, приседаний или вращений суставов помогут разбудить мышцы и улучшить кровообращение.

  • Свежий воздух и движение отлично снимают напряжение и улучшают настроение.

  • Глубокое диафрагмальное дыхание помогает успокоить нервную систему и снизить уровень стресса.

Физическая активность с утра не только активизирует мозг, мышцы и метаболизм, но и способствует выработке эндорфинов, которые имеют естественный антистрессовый эффект.

Поддерживайте социальные связи

Возможно, этот совет покажется не самым очевидным, но он полон тепла. Даже несколько минут общения с кем-то близким утром может значительно улучшить ваше настроение на весь день. Это может быть объятия с родными, небольшой разговор за утренним кофе или даже короткое сообщение в телефоне. Сам доктор Лю каждый день вместе с женой увозит сына в школу, и этот простой момент становится для него самым ценным в дни.

Как это внедрить:

  • Общайтесь с партнером, членом семьи или другом, это может быть объятия, разговор за завтраком или просто несколько теплых слов.

  • Отправьте сообщение близкому человеку, выразите свою поддержку или просто пожелайте хорошего дня.

  • Если вы живете сами, позвоните по телефону кому-то из близких во время утреннего кофе.

Даже небольшой положительный контакт с утра может создать ощущение связи и поддержки на целый день.

Внедрение этих трех простых привычек в вашу повседневную жизнь может стать мощной инвестицией в ваше эмоциональное и физическое здоровье, помогая вам снизить уровень стресса и наслаждаться более гармоничной жизнью.

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