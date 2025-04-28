Три утренних привычки, которые помогут уменьшить уровень стресса в течение дня: советы эксперта

Как избежать стресса

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В водовороте тревожных событий, когда каждый день может приносить новые вызовы и неопределенность, ощущение постоянного стресса стало, к сожалению, знакомым многим украинцам. Война оказывает влияние на все аспекты нашей жизни, вызывая эмоциональное напряжение, страх и тревогу за будущее. В такие моменты особенно важно находить опору и способы заботиться о своем ментальном и эмоциональном здоровье.

Эксперт по долголетию доктор Дэвида Лю предлагает практические инструменты для восстановления внутреннего равновесия и уменьшения влияния стресса на нашу повседневную жизнь. Он отмечает, что даже небольшие, но сознательные изменения в наших ежедневных привычках могут иметь значительный положительный эффект и предлагает приобрести три привычки. которые помогут снизить уровень стресса в течение дня.

Начните свое утро спокойно и осознанно

Дэвид Лю, эксперт по вопросам долголетия, активно поддерживает идею «медленного утра», суть которой состоит в том, чтобы дать себе время проснуться без спешки. И это не просто его личное мнение — исследования показывают, что люди, начинающие свой день в суматохе, чаще испытывают тревогу. Тем не менее те, кто имеет свои утренние ритуалы, обычно чувствуют себя более счастливыми и более позитивно настроенными в течение дня.

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Доктор Лю объясняет, что резкий старт дня мозг воспринимает как стрессовую ситуацию, что приводит к повышению уровня гормона стресса — кортизола — и ощущению постоянной нехватки времени. Спокойное, осознанное утро, напротив, помогает снизить уровень этих гормонов и дает ощущение контроля за своей жизнью. Даже если вам кажется, что времени мало, Лю убежден, что его можно найти, сделав небольшие изменения в своем распорядке: ложиться спать чуть раньше, меньше времени проводить перед экранами вечером или просыпаться на полчаса раньше, чтобы посвятить это время себе.

Сам доктор начинает свой день с ритуала приготовления кофе и пребывания на утреннем свете, что помогает настроить его биологические часы. После этого он приступает к планированию своего дня.

Итак, вместо того, чтобы сразу хвататься за телефон и погружаться в водоворот новостей и социальных сетей, подарите себе несколько минут тишины и покоя.

Просыпайтесь на 15-30 минут раньше, чтобы иметь дополнительное время для себя.

Избегайте экранов по крайней мере первые 30 минут после пробуждения.

Займитесь чем-нибудь приятным и расслабляющим, выпейте чашку чая или кофе в тишине, помедитируйте, сделайте несколько глубоких вдохов, почитайте книгу или попишите в дневнике.

После того, как вы настроились на спокойный лад, посвятите несколько минут составлению списка дел в день. Это поможет вам почувствовать большую организованность и уменьшит чувство хаоса.

Активируйте свое тело с утра

Доктор Лю каждый день начинает свое утро в полседьмого с горячей йоги. Однако он отмечает, что совсем не обязательно сразу прибегать к интенсивным тренировкам. Даже если у вас мало времени на полноценный спорт, важно хотя бы как-то разбудить свое тело. Это может быть простая зарядка, небольшая прогулка на свежем воздухе или несколько минут, посвященных дыхательным упражнениям. Такие простые действия помогают активизировать наш мозг, мышцы и обмен веществ, а также успокоить нервную систему.

Важно просто разбудить свое тело.

Несколько растяжек, приседаний или вращений суставов помогут разбудить мышцы и улучшить кровообращение.

Свежий воздух и движение отлично снимают напряжение и улучшают настроение.

Глубокое диафрагмальное дыхание помогает успокоить нервную систему и снизить уровень стресса.

Физическая активность с утра не только активизирует мозг, мышцы и метаболизм, но и способствует выработке эндорфинов, которые имеют естественный антистрессовый эффект.

Поддерживайте социальные связи

Возможно, этот совет покажется не самым очевидным, но он полон тепла. Даже несколько минут общения с кем-то близким утром может значительно улучшить ваше настроение на весь день. Это может быть объятия с родными, небольшой разговор за утренним кофе или даже короткое сообщение в телефоне. Сам доктор Лю каждый день вместе с женой увозит сына в школу, и этот простой момент становится для него самым ценным в дни.

Как это внедрить:

Общайтесь с партнером, членом семьи или другом, это может быть объятия, разговор за завтраком или просто несколько теплых слов.

Отправьте сообщение близкому человеку, выразите свою поддержку или просто пожелайте хорошего дня.

Если вы живете сами, позвоните по телефону кому-то из близких во время утреннего кофе.

Даже небольшой положительный контакт с утра может создать ощущение связи и поддержки на целый день.

Внедрение этих трех простых привычек в вашу повседневную жизнь может стать мощной инвестицией в ваше эмоциональное и физическое здоровье, помогая вам снизить уровень стресса и наслаждаться более гармоничной жизнью.