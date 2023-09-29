Россияне атаковали ракетами жилой квартал Херсона (видео)

Информация о пострадавших уточняется.
Россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Херсона, а также Бериславу и Ольговке.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.
“Около 16:40 оккупанты атаковали ракетой жилой квартал города. В результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общепита. Также по две управляемые авиабомбы оккупанты сбросили на Берислав и Ольговку. Информация о разрушениях и потерпевших уточняется”, — говорится в сообщении.
Напомним, российские кафиры обстреляли центр Херсона утром 29 сентября, ранив двух коммунальщиков.
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