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Россияне атаковали ракетами жилой квартал Херсона (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
1354
Время на прочтение
1 мин
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Россияне атаковали ракетами жилой квартал Херсона (видео)

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Скриншот/Telegram

Информация о пострадавших уточняется.

Россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Херсона, а также Бериславу и Ольговке.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

“Около 16:40 оккупанты атаковали ракетой жилой квартал города. В результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общепита. Также по две управляемые авиабомбы оккупанты сбросили на Берислав и Ольговку. Информация о разрушениях и потерпевших уточняется”, — говорится в сообщении.

Россия в очередной раз обстреляла Херсон

Россия в очередной раз обстреляла Херсон

Напомним, российские кафиры обстреляли центр Херсона утром 29 сентября, ранив двух коммунальщиков.

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Дата публикации
Просмотры
1354
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