Нарушителям границы дали ценный совет в Госпогранслужбе

Украинские пограничники ежедневно задерживают в среднем около 30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу.
Военнослужащие Государственной пограничной службы задерживают нарушителей как на зеленом участке границы, так и на пунктах пропуска, где они пытаются использовать поддельные документы или подкупить пограничников.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Статистика нарушений границы
По его словам, в среднем каждый день пограничники задерживают около 30 нарушителей. "С 24 февраля прошлого года на зеленом участке границы было задержано около 15 300 нарушителей, а в пунктах пропуска разоблачено около 6 800 человек, пытавшихся использовать поддельные документы", — привел статистику представитель Госпогранслужбы.
Андрей Демченко предположил, что с наступлением холодов и ухудшения погодных условий количество попыток незаконного пересечения границы снизится.
"Могу также предостеречь нарушителей все же избегать таких незаконных путешествий, потому что сложные погодные условия или сложная местность... может привести к гибели", — подчеркнул он.
Какое наказание грозит нарушителям
Андрей Демченко напомнил, что за нарушение зеленого участка границы предусмотрена административная ответственность. Наказание за такие действия согласно статье 204.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – это штраф.
"Для тех, кто пытается использовать подделки или подкупить инспекторов Государственной пограничной службы, предусмотрена уголовная ответственность. Таких лиц мы передаем в дальнейшем сотрудникам полиции для того, чтобы они довели дело до логического завершения и человек предстал перед судом”, — сообщил он.
Спикер отметил, что оперативные сотрудники Госпогранслужбы вместе с другими правоохранительными органами активно ведут работу по разоблачению преступных групп, которые обещают содействие в незаконном пересечении границы мужчинам, занимаются подделкой документов, организуют сопровождение их к границе.
По его словам, таких групп уже разоблачено более 250, за такую незаконную деятельность также предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в Закарпатской области суд к испытательному сроку приговорил гражданку Чехии, которая пыталась перевести через границу своего возлюбленного.
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