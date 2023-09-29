Росіяни атакували ракетами житловий квартал Херсона (відео)

Росіяни завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування. Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється”, — йдеться у повідомленні.

Росія вкотре обстріляла Херсон

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центр Херсона вранці 29 вересня, поранивши двох комунальників.

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