Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни атакували ракетами житловий квартал Херсона (відео)

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
1285
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни атакували ракетами житловий квартал Херсона (відео)

Росіяни вкотре обстріляли Херсон. Скриншот / Telegram

Інформація про постраждалих уточнюється.

Росіяни завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram. 

“Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування. Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється”, — йдеться у повідомленні. 

Росія вкотре обстріляла Херсон

Росія вкотре обстріляла Херсон

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центр Херсона вранці 29 вересня, поранивши двох комунальників.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1285
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація