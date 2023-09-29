Ще одна країна закриває кордон для авто з російськими номерами

Єврокомісія опублікувала оновлені рекомендації щодо проміжного ввезення, зокрема, транспортних засобів з російською реєстрацією.
У відповідь на війну, яку Росія веде проти України, Норвегія запроваджує подальше посилення обмежувальних заходів проти Росії.
Про це інформує МЗС Норвегії.
Зазначається, що заборона дія на ввезення, серед іншого, зареєстрованих у Росії легкових автомобілів з дев'ятьма або меншими місцями.
Зміни набудуть чинності опівночі в ніч на вівторок, 3 жовтня.
"Норвегія виступає разом із союзниками та однодумцями у реакції на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми якомога більше запобігли надходженню, необхідному російській державі для фінансування війни, – каже міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт.
8 і 12 вересня Єврокомісія опублікувала оновлені рекомендації щодо проміжного ввезення, зокрема, транспортних засобів з російською реєстрацією.
Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща виконали директиву Європейської комісії про те, щоб більше не пропускати автомобілі з російською реєстрацією через кордон з ЄС, за деякими винятками.
Додамо, очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив про нові санкції для РФ через організацію окупантами псевдовиборів на захоплених територіях України.
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