Россияне ночью обстреляли Украину: все подробности

Вечером воскресенья, 7 мая, и в ночь на понедельник, 8 мая, оккупанты обстреляли территорию Украины. Пока известно о разрушении по меньшей мере в двух регионах.

Около 23:20 воскресенья, 7 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал украинцев не игнорировать сирены и предупредил жителей Одесской области о большом риске ракетных ударов.

Атака Одесской области

Поздно вечером 7 мая около 23:30 во время объявленной воздушной тревоги в Одессе и окрестностях города раздались взрывы. Около 00:30 ночи 8 мая в Одесской ОВА подтвердили информацию о вражеской атаке. Стало известно, что южный регион подвергся ракетным обстрелам.

Уже через несколько часов о деталях атаки оккупантов рассказали в ОК "Юг". Враг обстрелял Одесскую область из стратегической авиации ракетами типа Х-22, ударив ними по составу продовольственного предприятия и рекреационной зоне. Данные о пострадавших пока уточняются. Пожары ликвидируют спасатели.

Атака Киева

Воздушная тревога в столице была объявлена около полуночи понедельника, 8 мая. Местные власти региона предупредили граждан об угрозе БПЛА и работе ПВО. Киевляне и на левом, и на правом берегу слышали множество взрывов. К сожалению, в городе есть повреждения и потерпевшие.

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Так, в двух районах Киева в результате российской атаки пострадали четыре человека: трое пострадавших обнаружили на месте взрыва в Соломенском районе, одного — в Святошинском.

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Кроме этого, известно, что обломки вражеских БПЛА упали на здания и проезжую часть в тех же районах. В частности, повреждены автомобиль и взлетная полоса в аэропорту Жуляны и газовая труба высокого давления с горением газового факела.

Звуки взрывов этой ночью слышали и жители Черниговской области, но официального подтверждения и подробностей этой информации пока нет. Воздушная тревога во многих регионах длилась более трех часов.

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