В Одессе и окрестностях раздались взрывы

Поздним вечером в воскресенье, 7 мая, во время объявленной воздушной тревоги в Одессе и окрестностях города раздались взрывы.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах со ссылкой на очевидцев.

Ранее о двух волнах пусков ракет с акватории Черного моря в сторону Одесской области сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Одесса, осторожно. Не игнорируйте тревогу", — подчеркнул Ким.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал жителей области соблюдать информационную тишину и не мешать украинской противовоздушной обороне выполнять свою работу. Свое звуковое сообщение он сопровождал наклейкой с надписью "Слава ПВО! Они защищают нас".

Напомним, в ОК "Юг" ночью, 7 мая, предупредили о высоком риске ракетной атаки на Украину. Оккупанты вывели в Черное море ракетоносители с общим залпом в 32 "Калибры". Также наблюдается активность вражеской стратегической авиации.

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