Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Сейчас происходит катастрофа, и самое хуже еще впереди" — Данилов о РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1116
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Сейчас происходит катастрофа, и самое хуже еще впереди" — Данилов о РФ

Алексей Данилов подчеркнул, что для России сейчас происходит крушение. / Фото: Associated Press

Алексей Данилов подчеркнул, что Россию, неизбежно, ждет крах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что для России сейчас происходит катастрофа, однако самое хуже – впереди.

Об этом Данилов написал в Twitter.

"Самая большая геополитическая катастрофа", о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и самое хуже впереди – поражение, распад, суд, контрибуция. Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Россия понимает только язык "войны", поэтому любые заявления о якобы "мирном" урегулировании ее вооруженной агрессии против Украины не имеют смысла.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1116
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация