"Сейчас происходит катастрофа, и самое хуже еще впереди" — Данилов о РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что для России сейчас происходит катастрофа, однако самое хуже – впереди.

Об этом Данилов написал в Twitter.

"Самая большая геополитическая катастрофа", о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и самое хуже впереди – поражение, распад, суд, контрибуция. Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Россия понимает только язык "войны", поэтому любые заявления о якобы "мирном" урегулировании ее вооруженной агрессии против Украины не имеют смысла.

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