8 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 8 мая, в православном календаре день памяти апостола от 70 Марка. Он жил в Иерусалиме. К Христу его обратил апостол Петр, с которым Марк затем проповедовал христианство в Риме. Там христиане попросили Марка написать им все, что знает о Боге. Так появилось Евангелие от Марка. Проповедовал святой и в Египте, где сотворил первый храм.
Надумали однажды язычники-египтяне убить апостола Марка. В праздник Пасхи после богослужения ворвались они в храм, схватили святого и долго его мучили. Умер Марк в молитве к Богу.
Приметы 8 мая
- Ясная погода, без дождя, будет хороший урожай яровых и жаркое лето.
- На яблоне все еще нет цвета, значит не стоит ждать большого урожая яблок.
- Теплый вечер со звездным небом к хорошему урожаю хлеба.
Что завтра нельзя делать
В день Марка-ключника, как называли наши предки 8 мая, не принято давать другим советы. Вообще советовали не лезть в чужую жизнь, ведь можно навлечь на себя беду. А влюбленным запрещалось строить в этот день планы на будущее, потому что они все равно не сбудутся.
Что можно делать завтра
У славян существовала традиция готовить 8 мая отвар из крапивы, которым протирали все поверхности дома. Затем букетики из крапивы раскладывали по жилищу. Верили, что так можно уберечь себя и семью от злых духов. В этот день также возвращались в родные края птицы из теплых краев, их обязательно встречали и смотрели, где они остановятся. Если в саду, значит, будет много плодов, если на огороде — богатый урожай.
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