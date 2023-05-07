8 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 8 мая, в православном календаре день памяти апостола от 70 Марка. Он жил в Иерусалиме. К Христу его обратил апостол Петр, с которым Марк затем проповедовал христианство в Риме. Там христиане попросили Марка написать им все, что знает о Боге. Так появилось Евангелие от Марка. Проповедовал святой и в Египте, где сотворил первый храм.

Надумали однажды язычники-египтяне убить апостола Марка. В праздник Пасхи после богослужения ворвались они в храм, схватили святого и долго его мучили. Умер Марк в молитве к Богу.

Приметы 8 мая

Народные приметы 8 мая / Фото: Pexels

Ясная погода, без дождя, будет хороший урожай яровых и жаркое лето.

На яблоне все еще нет цвета, значит не стоит ждать большого урожая яблок.

Теплый вечер со звездным небом к хорошему урожаю хлеба.

Что завтра нельзя делать

В день Марка-ключника, как называли наши предки 8 мая, не принято давать другим советы. Вообще советовали не лезть в чужую жизнь, ведь можно навлечь на себя беду. А влюбленным запрещалось строить в этот день планы на будущее, потому что они все равно не сбудутся.

Что можно делать завтра

У славян существовала традиция готовить 8 мая отвар из крапивы, которым протирали все поверхности дома. Затем букетики из крапивы раскладывали по жилищу. Верили, что так можно уберечь себя и семью от злых духов. В этот день также возвращались в родные края птицы из теплых краев, их обязательно встречали и смотрели, где они остановятся. Если в саду, значит, будет много плодов, если на огороде — богатый урожай.

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