В битве за Бахмут ВСУ срывают все дедлайны врага — Череватый

По состоянию на 27 апреля у украинской армии есть возможность доставлять в Бахмут боеприпасы, провизию, амуницию, медикаменты и забирать из города раненых.

Главные ударные силы оккупационная российская армия на восточной линии фронта сосредоточила на Бахмутском направлении.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Можно констатировать, что враг сосредоточил главные ударные возможности на Бахмутском направлении. Он фактически не активен на Лимано-Купянском, там было всего одно боевое столкновение. 13 боевых столкновений за сутки было на Бахмутском направлении”, — подчеркнул он.

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По информации Сергея Череватого, в течение суток враг 243 раза обстрелял Бахмут из разных артиллерийских систем, 113 оккупантов были убиты во время боев, 117 — получили ранения, также были уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата, 4 полевых склада боеприпасов и 300 единиц автомобильной техники врага.

"Противник пытается дойти до перекрестка, в котором сходятся главные дороги, ведущие в город — из Часового Яра и Константиновки. Наши подразделения не дают ему это сделать. Одна из главных целей россиян на Бахмутском направлении — перерезать пути сообщения в город-крепость”, — описал планы врага спикер ВСУ.

Череватый напомнил, что в течение нескольких недель россияне уже неоднократно анонсировали, что уже достигли или почти достигли этого. Однако благодаря комплексной работе наших артиллеристов, которые ведут постоянно контрбатарейную борьбу и не дают врагу полностью контролировать огнем пути сообщения, а также нашим разведчикам, Силам специальных операций, нашим логистам, военным инженерам и автомобилистам, совершающим объездные пути, сегодня есть возможность доставлять в Бахмут боеприпасы, провизию, амуницию, медикаменты и увозить из города наших раненых.

“У россиян постоянно есть ряд дедлайнов. Сначала до 1 мая, теперь до 9 мая. Но героизм, мужество, профессионализм, стойкость наших командиров и бойцов уже не впервые в течение многих месяцев доказывает, что все их дедлайны разбиваются об волю и мужество наших воинов", — подчеркнул он.

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