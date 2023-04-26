В ГУР рассказали о наступательных планах окупантов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что враг пытается улучшить свое тактическое положение, в частности, на направлениях Бахмута и Марьинки.

Об этом говорилось в комментарии Юсова в эфире информационного телемарафона.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны рассказал, что сейчас известно о наступательных планах врага.

"ГУР известно о планах врага. Несмотря на погодные условия, враг и сейчас пытается улучшить свое тактическое положение. В частности, мы говорим о Бахмуте и Марьинке, и в целом ситуации на Востоке. Но, если говорить в целом обо всей линии фронта, то в основном наблюдаем попытки перейти к обороне", — отметил он.

По его словам, ГУР отслеживает ситуацию. Пока говорить о том, что готовятся новые масштабные вражеские наступательные действия нельзя.

"Собственно, вот это так называемое зимнее "большое" наступление у рашистов закончилось большим пшиком", — напомнил Юсов.

Напомним, продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку. ВСУ атаковали три пункта управления окупантов, согласно сведению Генштаба.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.