Россияне дронами атаковали Херсонщину: в ВСУ рассказали, сколько беспилотников сбили

Оккупанты атакуют юг Украины дронами.
Российские оккупанты в среду, 26 апреля, дронами атаковали Херсонскую область: ВСУ уничтожили шесть беспилотников.
Об этом сообщает Воздушное командование "Пивдень".
Россияне 26 апреля атаковали Херсонскую область ударными беспилотниками "Ланцет". ВСУ за день сбили 5 таких.
Кроме того 26 апреля 2023 года, около 18.00, в Херсонской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Пивдень" сбит российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".
Напомним, российские террористы в среду, 26 апреля, обстреляли Антоновский мост возле Херсона. Из-за действий оккупантов погиб гражданский мужчина и ранен иностранный журналист, который снимал сюжет о жизни на освобожденных территориях Украины.
Также оккупанты 26 апреля обстреляли из артиллерии Херсонщину. В результате пострадал 26-летний мужчина.
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