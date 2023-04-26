Россияне дронами атаковали Херсонщину: в ВСУ рассказали, сколько беспилотников сбили

Российские оккупанты в среду, 26 апреля, дронами атаковали Херсонскую область: ВСУ уничтожили шесть беспилотников.

Об этом сообщает Воздушное командование "Пивдень".

Россияне 26 апреля атаковали Херсонскую область ударными беспилотниками "Ланцет". ВСУ за день сбили 5 таких.

Кроме того 26 апреля 2023 года, около 18.00, в Херсонской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Пивдень" сбит российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Напомним, российские террористы в среду, 26 апреля, обстреляли Антоновский мост возле Херсона. Из-за действий оккупантов погиб гражданский мужчина и ранен иностранный журналист, который снимал сюжет о жизни на освобожденных территориях Украины.

Также оккупанты 26 апреля обстреляли из артиллерии Херсонщину. В результате пострадал 26-летний мужчина.

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