Россияне обстреляли из артиллерии Херсонщину: есть пострадавшие

Россияне днем 26 апреля обстреляли из артиллерии Херсонщину. В результате пострадал мужчина.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

“Враг обстреливает Херсонщину. В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет. Также россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы”, – написал Ермак.

Напомним, что Google обновил спутниковые снимки: теперь на картах можно увидеть уничтоженные оккупантами города Украины.

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