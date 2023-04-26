В США прокомментировали разговор Зеленского с Цзиньпином

Белый дом приветствует переговоры между президентом Украины Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. Однако неизвестно, поможет ли это достичь мира.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN.

"Мы приветствуем новость о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и президентом Зеленским. Мы считаем, что это хорошо. Мы уже давно говорили, что убеждены в важности того, чтобы президент Си и официальные лица КНР услышали украинскую точку зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России", — заявил журналистам Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

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Он добавил, что в настоящее время в США не могут оценить, приведет ли это к какому-либо значимому движению к миру. Отвечая на вопрос, может ли Китай помочь в заключении мирного соглашения, Кирби подчеркнул, что это должно быть на условиях Зеленского, заявив, что соглашение не будет "устойчивым или надежным, если украинцы и президент Зеленский лично не будут вовлечены в него и не будут поддерживать его".

Кирби отметил, что Белый дом не знал заранее о предполагаемом телефонном разговоре между Си и Зеленским.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином. Инициатором был Киев. Украинский лидер назвал диалог продолжительным и содержательным.

Следует отметить, что телефонный разговор двух лидеров — это первый разговор Си с Зеленским с тех пор, как Россия вторглась в Украину полномасштабно. Для сравнения, Си говорил с российским диктатором Владимиром Путиным пять раз с 24 февраля — включая личную встречу в Кремле, когда китайский лидер посетил Москву в марте и еще одну личную встречу на региональном саммите в Центральной Азии в сентябре прошлого года.

В свою очередь Китай заявил о нейтралитете в конфликте между Украиной и Россией и призывает к миру. Однако Пекин отказался официально осудить российское вторжение или публично призвать Россию вывести свои войска.

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