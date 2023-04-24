Передавал ли Китай оружие России: Буданов объяснил

Китай не собирается поставлять оружие стране-агрессору России.
Китай не готовится поставлять и не передавал России оружие.
Об этом в интервью рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.
“По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации. И не готовится. Китай в обозримом будущем не пойдет на этот шаг”, — отметил Кирилл Буданов.
Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони хочет вывести свою страну из тесных отношений с Китаем и увеличить сотрудничество с США.
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