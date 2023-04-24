Передавал ли Китай оружие России: Буданов объяснил

Китай не готовится поставлять и не передавал России оружие.

Об этом в интервью рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

“По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации. И не готовится. Китай в обозримом будущем не пойдет на этот шаг”, — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони хочет вывести свою страну из тесных отношений с Китаем и увеличить сотрудничество с США.

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