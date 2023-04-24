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Передавал ли Китай оружие России: Буданов объяснил

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
384
Время на прочтение
1 мин
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Передавал ли Китай оружие России: Буданов объяснил

Китай не передавал оружие России / Фото: Associated Press

Китай не собирается поставлять оружие стране-агрессору России.

Китай не готовится поставлять и не передавал России оружие.

Об этом в интервью рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

“По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации. И не готовится. Китай в обозримом будущем не пойдет на этот шаг”, — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони хочет вывести свою страну из тесных отношений с Китаем и увеличить сотрудничество с США.

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Дата публикации
Просмотры
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