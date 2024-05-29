В центре Харькова нашли неразорвавшийся боеприпас: что известно

Этими снарядами враг безжалостно атакует прифронтовый город.
В Харькове саперы изъяли боеприпас УМПБ Д-30 СН, который во время одной из вражеских атак не сработал.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Саперы отряда гуманитарного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли неразорванный боеприпас УМПБ Д-30 СН, которым враг безжалостно атакует прифронтовый город", — говорится в сообщении.
Снаряд изъят в центральной части города, отметили в ГСЧС.
Напомним, поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая.
Читайте ведущие новости дня: