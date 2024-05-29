В центрі Харкова знайшли нерозірваний боєприпас: що відомо

У Харкові сапери вилучили боєприпас УМПБ Д-30 СН, який під час однієї з ворожих атак не спрацював.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто”, — йдеться у повідомленні.

Снаряд вилучено у центральній частині міста, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

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