В Черноморске под Одессой раздался взрыв — мэр города

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Черноморске Одесской области 9 апреля произошел взрыв.

Также читайте Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие и значительные разрушения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Василий Гуляев.

"Жители города Черноморска, не поддавайтесь панике. Ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как мы разберемся, я вам дам полную информацию...", — написал он.

Позже Гуляев добавил, что в результате взрыва в ряде зданий выбиты стекла в окнах. На место происшествия уже выехали сотрудники городских служб. Подробности уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: