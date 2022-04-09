У Чорноморську під Одесою пролунав вибух - мер міста

За попередніми даними, постраждалих немає.

У Чорноморську Одеської області 9 квітня пролунав вибух.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Василь Гуляєв.

"Жителі міста Чорноморська, не піддавайтеся паніці. Ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як ми розберемося, я вам дам повну інформацію...", - написав він.

Пізніше Гуляєв додав, що в результаті вибуху в низці будівель вибито скло у вікнах. На місце події вже виїхали співробітники відповідних міських служб. Подробиці уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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