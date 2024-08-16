В Днепре и Запорожье прогремели мощные взрывы

Сегодня, 16 августа, в двух городах Украины – Днепре и Запорожье – прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

Стоит отметить, что в этих регионах объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

Напомним, что сегодня уже объявляли воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики. Местные паблики сообщали, что в Днепре раздался взрыв. Предварительно речь шла о ракете "Искандер-М".

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